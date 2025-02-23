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Spor

Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte maça saatler kala sahanın son durumu

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi sahada kar temizleme çalışmaları devam ediyor. İşte maça kısa bir süre kala sahanın son durumu...

IHA23 Şubat 2025 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte maça saatler kala sahanın son durumu
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabaka öncesinde stadyumda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle şehir beyaza büründü. Devam eden yağış nedeniyle, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Trabnzonspor - Gaziantep FK maçı öncesinde stadyumda ekipler zemini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Maç saatine kadar zeminin hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanırken, hava şartları ve saha durumuna göre hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına karar verecek.

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