Trabzon'da kazanan Bursaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 85-79 yendi.

Trabzonspor, ilk 5 dakikayı Tinkle ve Reed'in içerden atışlarıyla 8-7 önde geçmesine karşın konuk takım, Kononstuk ve Childress'in dış sayılarıyla ilk periyodu 17-19 önde bitirdi.

Bordo-mavililer, ikinci yarıya da iyi başlayarak Silins, Yeboah ve Cem Ulusoy'un basketleriyle 15. dakikada 25-21 üstünlük sağladı. Ancak Konontsuk'un dışarıdan Childress ve Parsons'un içeriden sayılarıyla 17. dakikada 32-28 üstünlük sağlayarak farkı 6 sayıya çıkaran Bursa Basketbol, soyunma odasına da 43-38 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyot boyunca ise üstün taraf Trabzonspor oldu. Cem Ulusoy, Reed ve Yeboah'ın basketleriyle öne geçen Karadeniz ekibi, 9 sayı farkla son çeyreğe 66-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayarak Konontsuk ve Nnoko'nun sayılarıyla farkı eriten konuk takım, 37. dakikada Childress'in sayısıyla 76-75 öne geçip karşılaşmadan da 85-79 galip ayrıldı.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Kerem Baki, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

TRABZONSPOR: Reed 31, Grant, Tinkle 6, Okben Ulubay 9, Delgado 2, Cem Ulusoy 8, Gordon 2, Berk Demir 2, Yeboah 9, Ege Arar 2, Silins 8

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 19, Parsons 14, Göksenin Köksal 3, Konontsuk 25, Nnoko 9, Berk Can Akın 7, Delaurier 2, Crawford 6, Yesukan Onar, King

1. PERİYOT: 17-19

DEVRE: 38-43

3. PERİYOT: 66-57