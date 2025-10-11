İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzon'da kazanan Bursaspor

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 85-79 yendi.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Trabzon'da kazanan Bursaspor
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 85-79 yendi.

Trabzonspor, ilk 5 dakikayı Tinkle ve Reed'in içerden atışlarıyla 8-7 önde geçmesine karşın konuk takım, Kononstuk ve Childress'in dış sayılarıyla ilk periyodu 17-19 önde bitirdi.

Bordo-mavililer, ikinci yarıya da iyi başlayarak Silins, Yeboah ve Cem Ulusoy'un basketleriyle 15. dakikada 25-21 üstünlük sağladı. Ancak Konontsuk'un dışarıdan Childress ve Parsons'un içeriden sayılarıyla 17. dakikada 32-28 üstünlük sağlayarak farkı 6 sayıya çıkaran Bursa Basketbol, soyunma odasına da 43-38 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyot boyunca ise üstün taraf Trabzonspor oldu. Cem Ulusoy, Reed ve Yeboah'ın basketleriyle öne geçen Karadeniz ekibi, 9 sayı farkla son çeyreğe 66-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayarak Konontsuk ve Nnoko'nun sayılarıyla farkı eriten konuk takım, 37. dakikada Childress'in sayısıyla 76-75 öne geçip karşılaşmadan da 85-79 galip ayrıldı.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Kerem Baki, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

TRABZONSPOR: Reed 31, Grant, Tinkle 6, Okben Ulubay 9, Delgado 2, Cem Ulusoy 8, Gordon 2, Berk Demir 2, Yeboah 9, Ege Arar 2, Silins 8

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 19, Parsons 14, Göksenin Köksal 3, Konontsuk 25, Nnoko 9, Berk Can Akın 7, Delaurier 2, Crawford 6, Yesukan Onar, King

1. PERİYOT: 17-19

DEVRE: 38-43

3. PERİYOT: 66-57

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.