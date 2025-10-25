Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçta futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Luccas Claro, karşılaşmanın 34. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Brezilyalı futbolcunun mücadele esnasında bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

SAHADA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Bu sırada iki takım futbolcuları da büyük üzüntü yaşarken, tribünlerden alkışlarla destek geldi.

UMUT MERAŞ OYUNA GİRDİ

Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro'nun yerine Umut Meraş 34. dakikada oyuna dahil oldu. Sambacı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Trabzonspor, Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili bordo-mavililerden yapılan paylaşım şöyle:

"Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."