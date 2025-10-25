İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzon'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı
Spor

Trabzon'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşmasında Luccas Claro talihsiz bir sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun mücadele esnasında bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

HABER MERKEZİ25 Ekim 2025 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
Trabzon'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçta futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Luccas Claro, karşılaşmanın 34. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Brezilyalı futbolcunun mücadele esnasında bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

SAHADA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Bu sırada iki takım futbolcuları da büyük üzüntü yaşarken, tribünlerden alkışlarla destek geldi.

UMUT MERAŞ OYUNA GİRDİ

Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro'nun yerine Umut Meraş 34. dakikada oyuna dahil oldu. Sambacı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Trabzonspor, Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili bordo-mavililerden yapılan paylaşım şöyle:

"Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

  • Luccas Claro sakatlık
  • Trabzonspor-Eyüpspor
  • Süper Lig 10. hafta

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.