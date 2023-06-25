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Spor

Trabzonspor'da maaşlar 23 milyon euro'ya indi!

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Bruno Peres ve Vitor Hugo ayrıldı, maaş giderleri 41 milyondan 23 milyon euro'ya indi. Hedef giderleri daha da aşağıya çekmek.

Sabah25 Haziran 2023 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Trabzonspor'da maaşlar 23 milyon euro'ya indi!
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Trabzonspor'da geçen yıl maaş ve bonservis gideri 41 milyon euro olmuştu. Ama artık bu rakamları karşılamayacakları açıklayan Başkan Ertuğrul Doğan, seviyeyi 25 milyon euro'ya kadar düşürmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Peres ve Hugo gibi isimlerin ayrılmasından sonra maaş bütçesi 23 milyon 500 bin euro'ya geriledi. Operasyonun devam edeceği belirtildi.

Trabzonspor'da Bartra 1.5, Djaniny 1.6, Bardhi 1.3, Denswil 2.2, Koita 1.5 milyon euro alıyor.

Karadeniz ekibi, Djaniny ve Koita başta olmak üzere başka oyuncularla da yollarını ayırabilir.

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