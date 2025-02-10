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Spor

Trabzon'da penaltı kararı! Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Konuk takım maçın 5. dakikasında penaltı kazandı. Mame Thiam'ın atışını Uğurcan Çakır kurtardı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Trabzon'da penaltı kararı! Uğurcan Çakır kalesinde devleşti
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Trabzonspor - Eyüpspor maçının 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı.

Eyüpspor'un 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi.

Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi.

Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.

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