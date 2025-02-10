Trabzonspor - Eyüpspor maçının 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı.

Eyüpspor'un 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi.

Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi.

Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.