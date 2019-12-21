İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.506
  • BIST100
    111177
Spor

Trabzon’da rota Carvalho

Transfer çalışmalarına başlayan Fırtına’nın, İngiltere Championship ekibi Nottingham Forest’ta oynayan 22 yaşındaki Portekizli 10 numara için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Star Spor21.12.2019  00:13 - Güncelleme: 21.12.2019  00:13

ŞAMPİYONLUK hasretini noktalamak isteyen Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Abdülkadir Ömür’ün sakatlığı nedeniyle kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmayı planlayan Bordo-Mavililer, aradığı ismi İngiltere’de buldu. Karadeniz ekibinin, Championship ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen Portekizli 10 numara Joao Carvalho için harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin, 22 yaşındaki yıldız için ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi. Benfica’dan geçen sezon 15 milyon euro bonservisle Nottingham’a transfer olan Carvalho, bu sezon 14 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

 

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin
Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Başkan Erdoğan rest çekti: Kabile devleti değiliz, karşılık veririz
Başkan Erdoğan rest çekti: Kabile devleti değiliz, karşılık veririz

Başkan Erdoğan rest çekti: Kabile devleti değiliz, karşılık veririz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.