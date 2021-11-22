Trabzon'da tartışmalara neden olan pozisyon

22 Kasım 2021 Pazartesi 20:28 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:30

Trabzonspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiren maçta tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Gaziantep'te Dicko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Victor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, Video Hakem ile görüştükten sonra devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

Gaziantep FK'nın paylaşımı: