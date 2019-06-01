Trabzon’dan yerli atağı
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un önceliğini iki yerli oyuncuya verdiği belirtildi.
Bordo-Mavililer bir ara Galatasaray’ın da gündemine gelen Altay’ın 21 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin için zemin yoklamaya başladı. İzmir ekibi resmi teklif geldikten sonra oyuncusunun bonservis bedelini belirleyecek. Karadeniz ekibi ayrıca bu sezonu Rizespor’da kiralık olarak geçiren Osmanlısporlu Musa Çağıran için de temaslara başladı. Trabzon bu iki isim dışında, Bursaspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Badji için de beklemede. Senegalli oyuncu kulübünden ayrılırsa, Bordo-Mavililer devreye girecek.
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