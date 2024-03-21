Trabzonlu avukatlardan, Fenerbahçe maçı sonrası tutuklananlar için sessiz protesto

Trabzon Barosu'na üye bir grup avukat, bugün Trabzon Adalet Sarayı önünde toplanarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girerek olaylara karışan 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanması ile ilgili sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın dün tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiler. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar ardından alkışlar eşliğinde ayrıldılar.