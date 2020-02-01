Trabzonlu taraftarlardan Ali Koç'a tepki

01.02.2020 20:13 - Güncelleme: 01.02.2020 20:13

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon'a gelerek stadyumdaki yerini aldı. Trabzonspor taraftarları Ali Koç'a ağır tepkiler gösterdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor taraftarlarının protestosu ile karşılaştı.

Akyazı Stadyumu'na giriş yapan ve mücadeleyi seyredeceği protokol tribününe yönelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ev sahibi taraftarların ağır tepkilerine maruz kaldı.

Bir taraftarın güvenlik koridoruna gelerek Ali Koç'a bağırdığı görülürken, bu sırada Trabzonspor taraftarları ile gerilimli anlar yaşandı. Güvenlik görevlileri Trabzonspor taraftarlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

(Futbol Arena)