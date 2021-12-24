İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2021 Cuma / 20 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,74
  • EURO
    13,3936
  • ALTIN
    682.681
  • BIST100
    1859.74
Spor

Trabzonspor: 10 - Başakşehir: 8

Trabzonspor - Başakşehir rekabetinde 27. maç yarın oynanacak... Geride kalan 26 müsabakada Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı galibiyet sayılarında 10-8 üstünlüğü bulunuyor.

AA24 Aralık 2021 Cuma 16:34 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 16:34
ABONE OL

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLARDA DENGE

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta her iki takımda 4'er galibiyet aldı. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sahasındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra evindeki son 6 maçta galip gelemeyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.