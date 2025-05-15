Trabzonspor 10. kez kupayı müzesine götüremedi

Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısında 3-2 mağlup olarak kupayı müzesine getiremeyen Karadeniz ekibi, böylelikle art arda 2 sezon oynadığı final müsabakasında hedefine ulaşamadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin, kupa hasreti 5 sezona çıktı.

GALATASARAY, BORDO-MAVİLİLER KARŞISINDA 3. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 4. final karşılaşmasında kazanan taraf oldu.

Daha önce 2 kez Trabzonspor karşısında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, üçüncü kez rakibine finalde üstünlük sağladı. Trabzonspor 1 kez Galatasaray karşısında kupayı müzesine getiren taraf olmuştu.

KUPASIZ GEÇEN SEZON

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayacak.

Ligde 35. hafta sonunda 46 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda da önemli bir kayıp yaşadı.