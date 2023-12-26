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Spor

Trabzonspor 17 haftada 12 oyuncudan gol katkısı aldı

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ardından Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle toparlanan Trabzonspor'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Fırtına, ligin ilk 17 haftasında tam 12 farklı oyuncudan gol katkısı almayı başardı.

AA26 Aralık 2023 Salı 16:07 - Güncelleme:
Trabzonspor 17 haftada 12 oyuncudan gol katkısı aldı
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Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haftayı 1-1'lik RAMS Başakşehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'in fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

17 MAÇIN 4'ÜNDE GOL ATAMADI

Trabzonspor, ligde 17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 12 karşılaşma ve oyuncular

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