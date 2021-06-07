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Spor

Trabzonspor 19'luk sağ bek Semih Görer'in peşinde

Akhisarspor'un 19 yaşındaki sağ beki Semih Görer'e Trabzonspor'un yanı sıra 3 Süper Lig kulübü daha talip oldu.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:18
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TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Doğukan Nelik'ten sonra altyapıda yetişen bir diğer isim olan Semih Görer de Süper Lig kulüplerinin radarında. Yeşil-siyahlı ekipte henüz ocak ayında profesyonelliğe geçirilip sezonun ikinci yarısında 13'ü ilk 11'de 14 maçta forma giyen 19 yaşındaki sağ bekin adı Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'la anılıyor. Semih'in menajerliğini Başkan Evren Özbey'in menajerlik şirketinden ortağı olduğu belirtilen Abdul Samet Süner yapıyor. Akhisarspor yönetimi geçen sezon devre arasında Ali Kaan Güneren'i de Süper Lig'de Ankaragücü'ne satmıştı.

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