Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ile Ernest Muçi transferini resmen açıkladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada Malinovskyi için şu ifadeler kullanıldı:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

"Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir."



Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: ������������ ���������������������� ❤️�� pic.twitter.com/r76fIWxuet — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026

Öte yandan Trabzonspor ise Ernest Muçi'yi şu ifadelerle açıkladı:

Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2029/2030 futbol sezon için 2.750.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.