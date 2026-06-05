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Spor

Trabzonspor 2 transferi açıkladı! Malinovsky ve Muçi...

Trabzonspor, Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin de sözleşme detaylarını açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2026 Cuma 20:36 - Güncelleme:
Trabzonspor 2 transferi açıkladı! Malinovsky ve Muçi...
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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ile Ernest Muçi transferini resmen açıkladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada Malinovskyi için şu ifadeler kullanıldı:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Öte yandan Trabzonspor ise Ernest Muçi'yi şu ifadelerle açıkladı:

Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2029/2030 futbol sezon için 2.750.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

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