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Spor

Trabzonspor, 238 günlük özlemine son vermek istiyor

Geçen hafta Antalyaspor'u mağlup edene Trabzonspor bu hafta sahasında Sivasspor'u mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

AA19 Ocak 2025 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Trabzonspor, 238 günlük özlemine son vermek istiyor
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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, yarın evinde Net Global Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.

GEÇEN SEZONU 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİYLE KAPAMIŞTI

Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı.

Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı.

Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u yenmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.

SAHASINDA KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.

Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.

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