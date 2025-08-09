Trabzonspor 27 sezon sonra Kocaelispor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 51 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 13 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

KOCAELİSPOR İLE 27 SEZON SONRA

Trabzonspor, lige yeniden yükselen Kocaelispor ile 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Lig tarihinde ikinci kez açılış maçında mücadele edecek iki ekibin 1997-1998 sezonunda İzmit'te oynadığı karşılaşmayı bordo-mavililer, 3-1'lik sonuçla kazanmıştı.

SON 4 AÇILIŞ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Trabzonspor, lig tarihinde son 4 sezonun açılış maçında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 4 sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezon başlangıçlarını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, 2023-2024 sezonunda sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenerken, geçen sezon Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.