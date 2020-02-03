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Spor

Trabzonspor, G.Saray-Beşiktaş-F.Bahçe'ye mağlup olmuyor

Süper Lig'de hafta sonu sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, İstanbul'un 'üç büyükler'ine karşı iyi sonuçlar almaya devam ediyor.

03.02.2020  15:05 - Güncelleme: 03.02.2020  15:05

Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen 40 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Özellikle son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 10 maçta sadece 1 yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

- Bu sezon kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 4 maçta da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti.

- 1 yıldır yenilmiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 351 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

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