Trabzonspor 38 haftanın 32'sini zirvede tamamladı

Ligde 38 haftayı 81 puanla tamamlayan, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, 32 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı.

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 30 hafta bırakmadı ve toplam 32 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay ise 1 kez liderlik koltuğunda oturdu. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.

- En iyi 3. puanını topladı

Trabzonspor, 81 puanla 48 sezondur mücadele ettiği ligde 3. en iyi puanını topladı.

1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarını, 34 haftada 82 puan elde ederek 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezon 38 haftada 81 puan topladı.

İÇ SAHA MAÇLARINI YENİLGİSİZ KAPADI

Trabzonspor, bu sezon iç saha maçlarını yenilgisiz kapadı.

Son iç saha maçını Altay ile İstanbul'da oynayan bordo-mavililer, söz konusu 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, ligde iç sahada yenilmeyen tek takım olarak sezonu tamamladı.

DEPLASMANDA LİDER

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.

Bordo-mavililer, dış sahada 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 38 puanı hanesine yazdırdı.

İLK 15 HAFTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak başarılı bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

EN BÜYÜK FARK 27. HAFTA

Trabzonspor, rakipleriyle en büyük farkı 27. haftada yaşadı.

Bordo-mavililer, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu haftada Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanını Fenerbahçe, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala elde etmişti.

Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.

SEZONU ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI YENİLGİSİZ KAPADI

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.