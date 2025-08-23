İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Trabzonspor 3'te 3 peşinde

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, yarın evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde ilk 2 maçını kazanan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisini de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

