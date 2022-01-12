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Spor

Trabzonspor 4 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile soğuk algınlığı geçiren Siopis katılmadı.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:55
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile soğuk algınlığı geçiren Siopis katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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