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Spor

Trabzonspor 40 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 kaybederek ligde çıktığı 12 deplasman maçının hiçbirinde galibiyet alamamış oldu. Karadeniz ekibi 1985'ten bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Trabzonspor 40 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'a 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında da galibiyet alamadı.

1985'TEN BERİ İLK

12 deplasman maçında 5 beraberlik 7 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'deki bir sonraki 2 deplasmanı Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında olacak.

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