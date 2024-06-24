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Spor

Trabzonspor 5 transferi birden duyurdu! Eski Fenerbahçeli de listede

Trabzonspor transfer bombalarını peş peşe patlattı. Bordo-mavili ekip; Ozan Tufan, Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John David Lundstram transferlerini resmen duyurdu.

24 Haziran 2024 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Trabzonspor 5 transferi birden duyurdu! Eski Fenerbahçeli de listede
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

İşte Bordo-Mavili ekipten yapılan o açıklamalar:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Ozan Tufan

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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