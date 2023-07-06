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Spor

Trabzonspor, 50 milyon liralık sponsorluk anlaşmasına imza attı

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşmasına imza attı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Trabzonspor, 50 milyon liralık sponsorluk anlaşmasına imza attı
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Trabzonspor Kulübü, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonlarını kapsayan bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Yıldız Holding şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında üç sezon için toplam 50 milyon lira + KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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