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Spor

Trabzonspor: 7 - Yeni Malatyaspor: 2

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor rekabetinde 10. maç yarın oynanacak. Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstünlüğü bulunuyor.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 14:47
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile ÖK Yeni Malatyaspor 10. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 46 puanla lider olan Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde yeni yılın ilk maçını oynayacak olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak moralli başlangıç yapmayı hedefliyor.

10. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'DAN SONRA EN YÜKSEK PUANA ULAŞACAK

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek.

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