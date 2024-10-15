Trabzonspor 9. hafta hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Günü çift idmanla tamamlayacak olan bordo-mavililer sabah salonda çalıştıktan sonra duran top çalışması yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah saat 10.30'da yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer Başakşehir maçı hazırlıklarını günün ikinci antrenmanında saat 16.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.