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  • Trabzonspor 9 kişi kaldı! Nefes kesen maçta 3 kırmızı kart
Spor

Trabzonspor 9 kişi kaldı! Nefes kesen maçta 3 kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Maçın hakemi Zorbay Küçük gösterdiği kırmızı kartlarla 3 futbolcuyu oyun dışı bıraktı.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Trabzonspor 9 kişi kaldı! Nefes kesen maçta 3 kırmızı kart
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çeyrek final karşılaşmasında kırmızı kartlar adeta havada uçuştu.

Trabzonspor, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Bodrum FK ise 10 kişi kaldı.

Maçın 79. dakikasında Bodrum FK'da Fredy kırmızı kart gördü. Ev sahibi Trabzonspor'da ise 89. dakikada Okay Yokuşlu oyundan atıldı.

2-2'lik eşitlikle uzatmalara giden maçta bordo mavili ekip, bir kırmızı kart daha gördü. Maçın hakemi Zorbay Kuçük, 109. dakikada bu kez Batista Medy'i oyundan attı.

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