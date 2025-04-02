Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çeyrek final karşılaşmasında kırmızı kartlar adeta havada uçuştu.

Trabzonspor, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Bodrum FK ise 10 kişi kaldı.

Maçın 79. dakikasında Bodrum FK'da Fredy kırmızı kart gördü. Ev sahibi Trabzonspor'da ise 89. dakikada Okay Yokuşlu oyundan atıldı.

2-2'lik eşitlikle uzatmalara giden maçta bordo mavili ekip, bir kırmızı kart daha gördü. Maçın hakemi Zorbay Kuçük, 109. dakikada bu kez Batista Medy'i oyundan attı.