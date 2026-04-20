Felipe Augusto ligde 12. gol sevincini yaşadı.

Trabzonspor son iki haftada ligde 4 puan kaybetti.

Onuachu ve Nwakaeme hücumda tepki topladı.

Trabzonspor, konuk ettiği Başakşehir karşısında hayli zorlandı. İlk isabetli şutunu 20. dakikada bulan Bordo-Mavililer, topla daha fazla oynayan taraf olsa da Paul Onuachu'yu yeteri kadar topla buluşturamadı. Yer yer tehlikeli pozisyonlar yakalayan konuk ekip, özellikle Yusuf Sarı ile etkili oldu. İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Başakşehir oldu. Onana kurtarışlarıyla Bordo-Mavilileri oyunda tutmayı bildi. Trabzonspor taraftarı, takımlarının gösterdiği etkisiz oyuna sert tepki gösterdi. 60. dakikadan tempoyu yükselten Fırtına, Başakşehir ceza sahasında tehlike oluşturdu. 70'te penaltı bekleyen Trabzonspor, 73. dakikada Augusto ile öne geçmeyi bildi. Asist yapan Mustafa Eskihellaç'ın hırsı takdir topladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Bordo-Mavililer, 90+3'te yıkıldı, Başakşehir Selke'yle beraberliği yakaladı.

ÜZÜCÜ BİR DURUM

Christ Oulai: "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bizi desteklediler ve ellerinden geleni yaptılar. Maça gelecek olursak, puan kaybettik ama çalışmaya devam etmeliyiz. 2 haftada 4 puan kaybettik. Bizim için kötü ve üzücü bir durum olduğunu biliyoruz."

GOLÜMÜ 3 PUANA DEĞİŞİRİM

Felipe Augusto, "Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok üzüldüğümüz bir an oldu. Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştiririm. Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu" dedi.