Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile nikah tazeledi

Trabzonspor, yerli oyunculardan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı.

Trabzonspor'da yeni sezon kadrosunda yer alan yerli oyunculardan Hüseyin Türkmen ile altyapıdan yetiştirdiği Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi yenilendi. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin mali şartları yenilenerek 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Yeni sözleşmeye göre Abdülkadir Ömür'e, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise Ömür'e, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacak.

Bordo mavililerde Hüseyin Türkmen'e ise 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecek. Türkmen'e sonraki sezonlarda ise, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılırken, bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacak.