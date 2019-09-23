Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
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