Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3. sıraya demir attı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, sıralamadaki yerini kaybetmiyor.

Beşiktaş'ın 3 puan önünde 49 puanda üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde en çok puan cetvelinde bu sıralamada kaldı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde Abdullah Avcı yönetiminde 22 maçlık dönemde 15 haftayı üçüncü sırada kapattı.

YEDİNCİ SIRADA DEVRALMIŞTI



Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya kadar taşıdı.

Bordo-mavililer, 15. hafta ile birlikte ligde son 16 haftanın 15'inde ligde üçüncü sırada, sadece birinde dördüncü sırada yer alarak üst sıralardan uzaklaşmadı.

BJELİCA İLE EN İYİ SIRALAMA BEŞİNCİLİK



Trabzonspor, sezona başladığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada en iyi ligde beşinci sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken 3 kez yedinci, 1 kez sekizinci, 1 kez onuncu ve 1 kez de on üçüncü sırada yer buldu.