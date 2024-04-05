İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda daha fazla puan topladı
Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda daha fazla puan topladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına ikinci kez geldiği dönemde en çok puanı dış sahada topladı. Avcı, dış sahada 21, evinde ise 19 puan aldı.

IHA5 Nisan 2024 Cuma 13:14 - Güncelleme:
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda daha fazla puan topladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak moral buldu. Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte Abdullah Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde iç sahaya göre dış sahada daha çok puan topladı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde oynadığı 23 maçın 11'ini evinde 12'sini ise deplasmanda oynadı. Avcı'nın öğrencileri söz konusu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İç sahada oynanan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan kazanan deneyimli çalıştırıcı, deplasmanda ise 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 21 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda Fenerbahçe, Gaziantep FK, İstanbulspor (hükmen), MKE Ankaragücü, Pendikspor ve Konyaspor'u mağlup etti. Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavililer; Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Alanyaspor deplasmanlarında ise puan alamadı.

TREZEGUET, DEPLASMANLARI DAHA ÇOK SEVİYOR

Trabzonspor'da bu sezon attığı 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Trezeguet, bu gollerden 6'sını dış saha maçlarında kaydetti. Mısırlı oyuncunun deplasmanda gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer mağlubiyet görmedi ve söz konusu maçlarda 13 puan elde etti.

29 yaşındaki futbolcu dış sahada Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsarken Sivasspor, İstanbulspor, Pendikspor ve Konyaspor karşılaşmalarında da 1'er gol buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.