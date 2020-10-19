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Spor

Trabzonspor Abdullah Avcı ile temasta

Eddie Newton'la yollarını ayırmak isteyen Trabzonspor Yönetimi, Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Bordo mavililer, Fenerbahçe maçına Avcı ile çıkmak istiyor.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:31
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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve zirvenin uzağında kalan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’un geleceği tartışılmaya başlandı.

Şu ana kadar oynanan 5 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, sadece 5 puan toplayabildi. Sezon başlamadan önce Abdullah Avcı ile bir araya gelen ve prensipte el sıkışan Trabzonspor yönetimi, ortaya çıkan kötü tablodan dolayı pişmanlık duyuyor.

AVCI'YLA BEYAZ SAYFA

Eddie Newton’dan istediği verimi alamayan yönetim, Abdullah Avcı’yı göreve getirmek istiyor. Ligin 6. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor, zorlu maça Abdullah Avcı ile çıkıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

"MUHASEBE TUTMAYIN"

Öte yandan Tarbzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Geçen sene araba fiyatına transferler yapıldı kimse bir şey demedi” sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine konuştu: 

“Trabzon kimsenin muhasebesini tutmuyor. Kimse de Trabzon’un muhasebesini tutmasın. Her şey KAP’ta.” 

Akşam

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