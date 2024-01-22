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Spor

Trabzonspor açıkladı! Anastasios Bakasetas resmen Panathinaikos'ta

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte detaylar...

22 Ocak 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Trabzonspor açıkladı! Anastasios Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
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Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ

Yunan futbolcu, Galatasaray ile oynanan maçın ardından Trabzonspor'a veda etmişti. Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." şeklinde konuşmuştu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor forması altında 122 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 24 asist yaptı.

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