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Spor

Trabzonspor açıkladı! Batagov sakatlandı

Trabzonspor, Batagov'un Ukrayna U21 Milli Takım kampında sakatlandığını açıkladı.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Trabzonspor açıkladı! Batagov sakatlandı
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Trabzonspor'a milli futbolcusu Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi.

23 yaşındaki futbolcu, Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlandı.

Kulüp tarafında yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi." ifadeleri yer aldı.

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