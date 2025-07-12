Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Altınrodu alt yapısından yetişenm 24 yaşında file bekçisi, Trabzonspor'da geçirdiği 5 sezonda 14 kez forma şansı bulmuştu.