İSTANBUL 20°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5236
  • EURO
    36,4756
  • ALTIN
    2962.15
  • BIST100
    9122.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor adım adım seçimli olağan genel kurula doğru
Spor

Trabzonspor adım adım seçimli olağan genel kurula doğru

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek, Sicil Kurulu Başkanlığı için ise 5 aday yarışacak.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Trabzonspor adım adım seçimli olağan genel kurula doğru
ABONE OL

Genel kurul öncesi başvurular dün akşam sona ererken kulüp başkanlığı için sadece mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Adaylığını açıklayan Necati Selvitop ise gerekli yüzde 5'lik imza sayısına ulaşamadığı için seçime giremeyecek.

Yetkili kurullardan Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik olmak üzere 5 aday yarışacak.

Denetim Kurulu Başkanlığı seçiminde İsmet Keskin ve Disiplin Kurulu Başkanlığı seçiminde ise Haluk Raci Gençosmanoğlu tek aday olarak yer alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.