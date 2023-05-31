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Spor

Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen Trabzonspor, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 54 puanla ligde 6. sırada yer lıyor.

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