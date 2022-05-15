Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Altay maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'da ise Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa İlker Coşkun bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TRABZONSPOR: 1 - ALTAY: 0

GOL: Dk. 19 İbrahim Öztürk (K.K.) (Trabzonspor)



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ahmetcan, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Altay: Cihan, Björkander, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel