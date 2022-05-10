İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2022 Salı / 9 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,2598
  • EURO
    16,1451
  • ALTIN
    913.576
  • BIST100
    2490.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor-Altay maçının Olimpiyat Stadı'na alınmasına Fenerbahçe'den tepki
Spor

Trabzonspor-Altay maçının Olimpiyat Stadı'na alınmasına Fenerbahçe'den tepki

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama yayımladı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 16:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, 'bir takıma en fazla tavizi verme' hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir. Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken, bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.