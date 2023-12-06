Trabzonspor, Anastasios Bakasetas için şartlarını belirledi

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bakasetas'ın ismi birçok takımla anılıyor. Daha önce Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Bakasetas için eski takımı AEK'nın da devrede olduğu konuşuluyor.

Trabzonspor, ara transferde iyi bir teklif gelirse Yunan yıldızı satmayı planlıyor. Aksi takdirde oyuncu sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas'ı para kazandırmadan göndermek istemiyor.

2020-2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanya'dan kadroya katılan Bakasetas, Bordo-Mavili formayla çıktığı 115 resmi maçta 31 gol atarken, 22 de asist yaptı.