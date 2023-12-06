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Spor

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas için şartlarını belirledi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, talipleri olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın ayrılığı için şartlarını belirledi.

6 Aralık 2023 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas için şartlarını belirledi
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Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bakasetas'ın ismi birçok takımla anılıyor. Daha önce Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Bakasetas için eski takımı AEK'nın da devrede olduğu konuşuluyor.

Trabzonspor, ara transferde iyi bir teklif gelirse Yunan yıldızı satmayı planlıyor. Aksi takdirde oyuncu sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas'ı para kazandırmadan göndermek istemiyor.

2020-2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanya'dan kadroya katılan Bakasetas, Bordo-Mavili formayla çıktığı 115 resmi maçta 31 gol atarken, 22 de asist yaptı.

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