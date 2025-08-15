Merkeze üretici bir profil arayan Trabzonspor, La Liga ekiplerinden Valencia'nın Portekizli orta sahası Andre Almeida'yı kadrosuna katmaya çalışıyor.
Bonuslarla birlikte 6 milyon euro öneren Karadeniz ekibinin ilk teklifi reddedildi. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Valencia, net 8 milyon euroluk teklife oyuncusunu satabilir. Kulüp yönetimi oyuncunun takımda kalmasını isterken teknik direktör ise Almeida'yı kadroda düşünmüyor. Bordo-Mavililer bu fikir ayrılığından faydalanarak oyuncuyu beklediği fiyatlarda bitirebilir. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2022'de 8 milyon euroya Valencia'ya katılmıştı.