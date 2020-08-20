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Spor

Trabzonspor, Andusic'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor geçen sezon transfer ettiği Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile yollarını ayırdı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:27
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Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu Nemanja Andusic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından 23 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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