Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde bitime 4 hafta kala 76 puanla lider olan bordo mavili takıma şampiyonluğu garantilemesi için 1 puan yetiyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu otururken, AVAR'da ise Mustafa Kürşad Filiz ve İbrahim Çağlar Uyarcan bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TRABZONSPOR: 1 - ANTALYASPOR: 0

GOL: Dk. 3 Cornelius (Trabzonspor)



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Haji, Adriano