Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.