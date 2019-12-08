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Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında üç puanla döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

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Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

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