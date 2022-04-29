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Spor

Trabzonspor-Antalyaspor maçına 3 bin güvenlik

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ile şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 16:53 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmada 3 bin güvenlik mensubu görev yapacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, karşılaşma için bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev yapması kararı alındı.

Ayrıca, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik de polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler alınacak.

Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personelinin tedbir almasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verildi.

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