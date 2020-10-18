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Spor

Trabzonspor ara vermedi

Medipol Başakşehir ile dün oynadığı maçtan 2-0 yenik ayrılan Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka için çalışmalara başladı.

AA18 Ekim 2020 Pazar 13:38 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 13:38
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Fousseni Diabate'nin 25. doğum günü, kulübün internet sitesinde "Mutlu yıllar" mesajıyla kutlandı.

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