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Spor

Trabzonspor ara vermedi

Süper Lig'de dün akşam kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DHA01 Mart 2021 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:27
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Trabzonspor, dün oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması, diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Grup halinde dar alan oyunları ve dayanıklılık oyunları ile devam eden antrenman, 5'e 2 çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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