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Spor

Trabzonspor ara vermedi

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 18 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:49
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından core ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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