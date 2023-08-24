İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2187
  • EURO
    29,6422
  • ALTIN
    1680.93
  • BIST100
    7726.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Spor

Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk sözleşmesini 2023-2024 sezonu için yeniledi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
ABONE OL

Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk sözleşmesini yeniledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda bordo-mavililerin taşıma sponsoru olan Aras Kargo ile 2023-2024 sezonu için sözleşme yenilendi.

Papara Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Kemal Ertürk, genel müdür Sinan Zengin ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Zeyyat Kafkas, kulüp ile Aras Kargo arasında geçen yıldan beri devam eden başarılı, güçlü ve örnek bir sponsorluk anlaşması olduğunu belirterek, "Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Her sponsorumuz gibi Aras Kargo da bizler için oldukça değerli. Ben bu sponsorluğun iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Aras Kargo'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Utku Ayyarkın ise Aras Kargo olarak sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu destekleyen bir marka olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla futbol ve voleybolda hem milli takım hem de kulüpler bazından Türk sporunu destekliyoruz. Bugün burada Türkiye'nin köklü ve başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor ile olan taşıma sponsorluğu anlaşmamızın yeni sezonda da devam edeceğini duyurmak için bulunuyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götüren Aras Kargo olarak köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla sadece tribünlerde değil, ülkemizin her yerinde, milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Trabzonspor'un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.